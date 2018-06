Policial militar morre em troca de tiros com ladrões no Rio

RIO - O cabo da Polícia Militar Michel Lopes Cardoso morreu no fim da tarde de quinta-feira, 28, em uma troca de tiros com bandidos na rotatória que liga a Linha Vermelha à Rodovia Presidente Dutra, na Pavuna, zona norte do Rio.

O policial patrulhava o local quando avistou três carros com os ocupantes armados com fuzis. Houve perseguição. Baleado no peito, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu em seguida.

Os carros usados pelos criminosos escoltavam um caminhão roubado que transportava carga de cigarro. Imagens divulgadas no RJTV, da Rede Globo, mostram o momento em que o cabo desce do carro e recebe o tiro.

O local do tiroteio fica próximo ao Morro da Pedreira, onde policiais militares de sete batalhões foram nesta sexta-feira, 29, em uma operação para tentar prender os autores do crime. Na ação, foram recuperados 26 carros roubados e apreendidas uma pistola, um carregador e munições. Houve uma prisão.