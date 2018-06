Policial militar reformado é morto a tiros na região metropolitana do Rio

RIO - Um policial militar foi morto a tiros na noite deste sábado, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Segundo testemunhas, William dos Santos Pinto, de 54 anos, estava num bar quando criminosos passaram pelo local e fizeram vários disparos de arma de fogo contra ele.

Policiais do 7° Batalhão da Polícia Militar, de São Gonçalo, foram acionados, mas já encontraram o aposentado morto dentro do estabelecimento comercial. O crime aconteceu na Rua Araribóia, no bairro Porto Novo.

A polícia tenta identificar os autores do homicídio. Santos Pinto estava aposentado desde 2015, era casado e deixa um filho. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital.