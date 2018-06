Policial morre após reagir a tentativa de assalto no Rio

RIO - O policial civil José Henrique Barranco morreu após reagir a uma tentativa de assalto no Engenho de Dentro, zona norte do Rio, na noite desta quinta-feira, 14. Ele trocou tiros com o assaltante Mariel Souza Rodrigues Peres, de 18 anos, que também morreu. Dois homens que participaram do assalto conseguiram fugir.

Os dois chegaram a ser socorridos no Hospital Salgado Filho, no Méier, também na zona norte, mas não resistiram. Policiais da Divisão de Homicídios da Capital realizaram perícia no local e apreenderam dois revólveres, calibres 32 e 38, além de cápsulas de munições deflagradas.

A polícia também recolheu imagens das câmeras de segurança nos arredores do bar onde o crime aconteceu.