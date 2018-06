Policial preso por ajudar o tráfico deve ser expulso

O policial Sérgio Albuquerque, de 49 anos, acusado de avisar traficantes da Favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio, sobre uma megaoperação para estourar um depósito de armas e drogas, deverá ser expuslo da Polícia. Irritado com o vazamento das informações, o secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, deve pedir sua expulsão. Lotado na 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, Albuquerque foi preso em seu apartamento, onde a polícia apreendeu duas armas, munições, uma trouxinha de maconha, cinco celulares, dois computadores e dezenas de CDs. O inspetor, que é dono de uma empresa de empréstimo de dinheiro na favela, negou as acusações. Ele foi indiciado por associação para o tráfico de drogas, cuja pena máxima é de seis anos. Escutas telefônicas entre o policial e traficantes da Rocinha revelam que dias antes da ação policial o traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, de 25 anos, um dos chefes do tráfico na favela, perguntou ao inspetor se ocorreria "o futebol dos azuis" se referindo à operação. O inspetor responde que ainda não sabe. "Mas vou ver isso. Vou dar uma olhadinha. Mas fica alerta. Eu avisei!", disse Albuquerque ao traficante. Segundo o delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, Ronaldo Oliveira, a voz do inspetor foi identificada no dia da operação no celular grampeado do traficante. "Há indícios de que ele teria retirado um traficante da favela naquele dia", disse Oliveira. Albuquerque é policial há quatro anos e ligado ao tráfico há sete meses, segundo a polícia. Em um trecho da gravação, um traficante insinua que outros policiais são informantes. Nas gravações, os criminosos ainda ameaçam atirar contra prédios, escolas e casas de São Conrado caso a polícia repita na Rocinha as operações realizadas no Complexo do Alemão. "Se vierem esculachar a gente aqui, vou dar um montão de tiros para os prédios lá, mansões e o Colégio Americano. Vamos mexer com a sociedade", disse o traficante. "Eles têm que ver que a filha da Xuxa estuda lá (na Escola Americana), tem a mansão do Chico Buarque, da Marieta Severo, o César Maia na Gávea Pequena, as mansões do Joá que ninguém rouba. Bota outro comando (facção) aqui para ver o que acontece. Vão ter dor de cabeça com assalto", ameaçou o bandido. Nenhum dos citados mora nos endereços mencionados. O prefeito não reside na Gávea Pequena e a Escola Americana irá para a Barra da Tijuca.