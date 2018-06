Polícias e Forças Armadas cercam favelas na zona sul do Rio

RIO - As favelas da Rocinha, Vidigal, Chácara do Céu e Parque da Cidade, localizadas na zona sul do Rio de Janeiro, foram cercadas neste sábado, 9, pela primeira operação do Comando Conjunto da Intervenção, que reúne as Forças Armadas e policias do Estado. A operação contou também com a Polícia Federal, que não é subordinada à Intervenção. Segundo as forças de segurança, que realizam as operações nas comunidades, oito pessoas foram presas até o momento.

+Tiroteio na Urca assusta moradores e fecha bondinho pela primeira vez desde 1912

Desde às 3h da madrugada, moradores relataram pelas redes sociais terem ouvido helicópteros sobrevoando as comunidades. Por volta das 6h, começaram as revistas nas pessoas quem deixavam o morro, informou uma fonte do Vidigal.

De acordo com a fonte, depois do sobrevoo de helicópteros por toda a madrugada, os policiais subiram a favela por volta das 6h, quando ainda estavam acontecendo bailes na comunidade. Não houve troca de tiros e as revistas aos moradores corriam em clima de educação e tranquilidade. Já na Rocinha, os tiros começaram por volta das 6h e até o momento não há relato de feridos.

+Mulher é baleada em assalto no centro do Rio e suspeito é preso em igreja

Esta é a primeira vez de uma operação na Rocinha desde o início da Intervenção, em fevereiro. De acordo com o chefe da comunicação do Comando Militar do Leste (CML), coronel Carlos Frederico Cinelli, a operação mais incisiva na Rocinha foi necessária para apoiar o cumprimento de mandatos de prisão, que ainda estão sendo compiladas.

Já na Praça Seca, onde já foi realizada a fase de estabilização, após ações do CML na últimas semanas, neste sábado estão sendo realizadas ações comunitárias, com a oferta de serviços para os moradores. Na Cidade de Deus, outro grande complexo de favelas do Rio, a fase de estabilização e patrulhamento intensivo prossegue, informou o coronel.

A estrada Lagoa-Barra, que liga a zona sul à zona oeste da cidade chegou a ser fechada pelas Forças Armadas, mas por volta das 8h foi liberada.

O Comando Conjunto informou em nota que a ação envolve o cerco, estabilização dinâmica da área, remoção de barricadas e revistas seletivas de pessoas e veículos. A Polícia Militar atua bloqueando possíveis rotas de fuga de criminosos e a Polícia Civil realiza a checagem de antecedentes criminais e cumprirá mandados judiciais, condicionada às restrições constitucionais à inviolabilidade do lar.

"Algumas vias na região poderão ser interditadas e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, oportunamente, com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos", informou o Comando, afirmando que a operação vai beneficiar, direta e indiretamente, 120 mil moradores de comunidades.

Tiroteio na Urca

Um intenso tiroteio entre policiais e traficantes, na tarde de sexta-feira, 8, levou pânico à Urca, bairro de classe média alta do Rio e interrompeu por duas horas a circulação do bondinho do Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos do País. Essa foi a 1.ª vez que o teleférico, inaugurado em 1912, deixou de circular pela violência. Um grupo de cerca de 100 pessoas, incluindo dezenas de crianças, ficou isolado no Morro do Pão de Açúcar. O Aeroporto Santos Dumont, no centro, também foi fechado por 15 minutos, porque a Urca fica na rota de pouso e decolagem.