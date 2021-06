Um prédio residencial desabou na madrugada desta quinta-feira (3) na comunidade do Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro.

A estrutura tinha 4 andares e as causas do desabamento serão investigadas. Bombeiros, Polícia Militar e CET-Rio já atuam no local. Ainda não há informações sobre vítimas.

*Mais informações em instantes