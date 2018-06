Prédio treme e é evacuado no centro do Rio

RIO - Um edifício comercial situado na avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, foi evacuado após sofrer tremores incomuns, na tarde desta terça-feira, 19. Os bombeiros foram ao local para verificar eventuais riscos, mas até as 16h não havia informações sobre a situação do prédio.

O tremor ocorreu por volta das 15h. Pessoas que trabalham no imóvel saíram assustadas, temendo a queda. Dezenas de curiosos se reuniram à frente do prédio. ++ Prédio desaba durante incêndio no centro de SP Histórico. Na noite de 25 de janeiro de 2012, o edifício Liberdade, na Avenida Treze de Maio, a poucos metros da Avenida Rio Branco, desabou, levando junto dois imóveis vizinhos e matando 17 pessoas. Outras cinco pessoas desapareceram.