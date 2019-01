Carro de prefeito de Duque de Caxias é alvo de ataque a tiros

RIO - O prefeito de Duque de Caxias (Baixada Fluminense), Washington Reis (MDB), de 51 anos, sofreu um atentado na tarde desta sexta-feira, 4, segundo informou sua assessoria de imprensa. O carro em que ele estava foi alvo de tiros, mas nenhum atingiu Reis, que saiu ileso. Nenhuma outra pessoa se feriu. Em um primeiro comunicado, a prefeitura classificou o ato como um atentado. Depois, outro texto foi emitido sem o uso do termo. A prefeitura passou a considerar que possa ter sido uma tentativa de assalto, sem que os criminosos soubessem quem era a vítima.

Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, o prefeito foi visitar as obras de uma escola no bairro Cangulo. Ao voltar, quando estava próximo do Parque João Pessoa, um carro com quatro homens se aproximou e os ocupantes começaram a atirar contra o veículo onde estava Reis. Um outro carro, onde havia assessores do prefeito, também foi atingido pelos tiros. A prefeitura estima que tenham sido disparados 30 tiros, mas nenhum acertou as pessoas.

O grupo de atiradores fugiu sem que houvesse perseguição. A Polícia Militar informou que, por volta das 16h30, equipes do 15º Batalhão (Duque de Caxias) faziam buscas no bairro Cangulo para tentar identificar suspeitos. Até as 16h45, porém, ninguém havia sido identificado ou detido.

Demissões

Na quarta-feira, 2, Reis demitiu por justa causa 22 servidores que foram flagrados dormindo durante o expediente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Beira-Mar. O flagrante foi feito pelo secretário municipal de Saúde, José Carlos de Oliveira.

A prefeitura não considera que o atentado possa ser uma retaliação às demissões. Em entrevista ao jornal O Globo, o prefeito atribuiu o crime à “bandidagem”. Reis cumpre seu segundo mandato como prefeito de Duque de Caxias. A primeira gestão ocorreu entre 2005 e 2008.