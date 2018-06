Prefeito do Rio divulga nota sobre operação no complexo do Alemão

SÃO PAULO - Assim como o governador Sérgio Cabral, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também divulgou nota neste domingo, 28, agradecendo e parabenizando o policiamento envolvido na operação contra o crime organizado. Abaixo, a íntegra do texto:

"Quero parabenizar e agradecer às forças de segurança do governo do Estado, em parceria com as tropas militares das Forças Armadas, pela reconquista dessas duas importantes comunidades do Rio - os Complexos do Alemão e da Penha - que, por tantos anos, viveram sob o domínio de marginais.

As ações da Secretaria de Segurança ao longo de toda a semana têm demonstrado a força e o grau de planejamento e integração com que o governo estadual tem combatido a criminalidade, combinando reações firmes, estratégia e políticas de pacificação.

Estou muito orgulhoso como prefeito e carioca por este momento histórico, que significa a libertação de milhares de pessoas de bem que eram reféns de criminosos covardes. Significa a refundação de partes da cidade com a presença do Estado em territórios onde, durante anos, se fez presente um poder paralelo.

A prefeitura sempre apoiou e acreditou na política de segurança do governador Sérgio Cabral. O município prepara um mutirão de serviços e um conjunto de projetos para os Complexos do Alemão e da Penha, que vão resultar na melhoria da prestação de serviços e obras de urbanização para os moradores. Vamos apresentar amanhã esse nosso plano e aguardamos apenas o comando do secretário Beltrame sinalizando o momento para iniciarmos essa 'invasão de serviços', que será permanente. Afirmo que não há limites de recursos da prefeitura para garantir condições de vida mais dignas à população dessas comunidades."

Eduardo Paes

Prefeito do Rio de Janeiro