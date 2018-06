Prefeitura do Rio lança 'passaporte cultural'

RIO -A Prefeitura do Rio lançou ontem o Passaporte Cultural Rio, passe que dará acesso gratuito e descontos de pelo menos 10% em mais de 700 atrações culturais até setembro, período que inclui a Olimpíada e a Paralimpíada. O passaporte, de formato parecido ao dos documentos de viagem, é gratuito para brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil e custa R$ 15 para turistas estrangeiros. Já pode ser requerido pelo site www.passaporteculturalrio.com, com retirada em pontos de distribuição, a serem montados na Barra da Tijuca, zona oeste, e na Cinelândia, centro. Também existe a opção de envio pelos correios.

A programação se estenderá até 30 de setembro, com peças de teatro, exposições, shows, espetáculos de dança e atrações circenses, entre outros eventos, espalhados por diferentes regiões da cidade do Rio. Os museus oferecerão um dia de entrada gratuita. No caso dos descontos, a redução valerá também para bares, restaurantes e livrarias parceiras. E também em meios de transportes - no metrô, cujo bilhete custa R$ 4,10, o desconto será de R$ 1,20, nos tíquetes duplos, em fins de semana.

As atrações foram escolhidas pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio de edital ou seleções públicas. Serão praticados preços populares. A ideia é aproveitar a Olimpíada e a “oportunidade de se mostrar a diversidade cultural que o Brasil tem e de que forma a nossa cidade sintetiza tudo isso”, disse o prefeito Eduardo Paes (PMDB), que fez o lançamento ontem, no Museu do Amanhã.

Segundo o secretário de Cultura, Marcelo Calero, o passaporte será uma “grande vitrine para a produção cultural carioca”. A inspiração foi o Passaporte dos Museus Cariocas, disponibilizado durante as comemorações dos 450 anos do Rio, ano passado.