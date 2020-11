Prefeitura do Rio libera praias e self-service em restaurantes

A Prefeitura do Rio anunciou que a cidade entrou na última etapa do processo de flexibilização da quarentena, e praticamente liberou todas as atividades. Pelo novo decreto, anunciado nesta terça-feira, 3, pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), já é permitida a permanência de pessoas na praia e o comércio de bebidas alcoólicas por ambulantes.

O acesso às praias estava permitido apenas para banho de mar ou atividades físicas na areia, mas há meses que muitos cariocas lotavam os locais, em especial aos finais de semana. Agora, a permanência está oficialmente permitida, ainda que o decreto estabeleça distanciamento de 1,5 metro. O aluguel de guarda-sóis e cadeiras, que estava suspenso, também voltou a ser permitido.

O comércio não tem mais restrições de horários de funcionamento, e bares e restaurantes poderão voltar a oferecer comida no sistema self-service.