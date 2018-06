Prefeitura do Rio libera R$ 1 mi para o Alemão e Manguinhos

A prefeitura do Rio de Janeiro autorizou através de decreto publicado nesta quinta-feira, 16, no Diário Oficial, a liberação de verba no valor de R$ 1.124.758,29 para projetos de urbanização e regularização das obras em áreas carentes da cidade. Parte desses recursos integra a contrapartida da prefeitura, que contam com o convênio com o governo federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para obras de saneamento, urbanização e infra-estrutura que serão executadas, pela Secretaria Municipal do Habitat, nas comunidades dos complexos do Alemão e Manguinhos.