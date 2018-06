Prefeitura do Rio quer licitar VLT para a zona sul até o fim do ano

A Prefeitura do Rio pretende abrir licitação para levar linhas do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) à zona sul até o fim do ano. Neste domingo, 28, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) participou de teste do trajeto do VLT que liga a Rodoviária Novo Rio ao Aeroporto Santos Dumont, trecho que deve ser inaugurado oficialmente em abril. Apesar de nenhuma etapa do projeto estar concluída, a Prefeitura já planeja expandir o sistema.

Segundo o secretário executivo de governo, Pedro Paulo Carvalho (PMDB), pré-candidato à sucessão de Paes, nesta segunda-feira será publicado no Diário Oficial do município uma Proposta de Manifestação de Interesse (PMI). "É um chamamento para que empresas desenvolvam projetos para esse novo VLT da Zona Sul. Queremos expandir em direção a Gávea", afirmou Pedro Paulo, segundo o portal de notícias G1.

"Outubro é o nosso cronograma para que a proposta esteja pronta, e a licitação (deve ocorrer) já no final deste ano. Os pré-projetos apontam uma expansão de 23 quilômetros pelo trecho Humaitá, Jardim Botânico, até a Gávea."

O VLT carioca que está sendo implantado tem previsão de término para agosto, mês da Olimpíada. Serão 28 quilômetros de extensão e 32 paradas, com 32 trens em operação. Ele funcionará todos os dias da semana, durante 24 horas. Haverá um sistema de validação de passagens, sem cobrador.