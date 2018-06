Prefeitura do Rio recomenda que população não saia de carro

O secretário de Transportes do Rio de Janeiro, Aroldo de Oliveira, recomendou que os motoristas não saiam de carro na manhã desta quarta-feira, 24. "Usem o trem e o metrô assim que possível. As previsões são de chuva o dia todo e o túnel continuará fechado, porque há risco até para os operários. Mas, a cidade está refém da chuva", afirmou, devido ao caos instalado no trânsito depois que o Túnel Rebouças, principal ligação entre as zonas norte e sul da cidade foi fechado devido a um deslizamento de terra. Série de deslizamentos fecha Túnel Rebouças e trânsito fica caótico no Rio Pelo 2º dia, Santos Dumont fecha para vôos da ponte aérea A SuperVia, responsável pelos trens da região metropolitana do Rio, manteve o esquema de horário de pico e usa 100% da frota nas linhas. A frota deveria ser reduzida após às 9 horas, com o fim do horário de pico, mas será mantida na totalidade enquanto houver necessidade, segundo a SuperVia. A recomendação também foi dada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) do Rio. A chuva também causou a interrupção do fornecimento de energia e telefone em parte da cidade. A capital fluminense parou na manhã desta quarta, com sinais de trânsito apagados, motoristas tentavam trafegar pela contramão para conseguir chegar ao trabalho. O Aeroporto Santos Dumont, no centro, fechou para pousos e decolagens, e o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, na Ilha do Governador, zona norte, operava com a ajuda de instrumentos. Texto alterado às 11h09 para acréscimo de informações. (Colaborou Mônica Aquino, do estadao.com.br)