Prefeitura do Rio volta a permitir visitas a pacientes internados

RIO - A prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a partir desta segunda-feira (17) que pessoas vacinadas contra a covid-19 visitem pacientes internados nas unidades de saúde do município. As visitas estavam proibidas por conta da pandemia.

A medida consta de portaria assinada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial do Município. Ela é válida apenas para quem cumprir três requisitos: estar vacinado com a segunda dose há pelo menos 14 dias; comprovar a vacinação por meio físico ou digital, além de apresentar documento de identificação com foto; usar máscara, higienizar as mãos e cumprir demais regras de proteção à vida.

A visitação deve respeitar também as regras de cada unidade de saúde quanto a dia, hora, número de visitantes e outras especificações que houver.