Prefeitura estima que Rio já teve 2,5 milhões de foliões em blocos nas ruas

RIO - A Riotur, estatal carioca do setor de turismo, avalia que pelo menos 2,5 milhões de pessoas brincaram o Carnaval do Rio em 2020 até a noite deste domingo, 23. A festa se espalhou por diversos pontos da cidade, com maior concentração nas zonas sul e central da capital fluminense.

LEIA TAMBÉM > Atleta olímpica trabalha como ambulante no carnaval do Rio para bancar viagem aos EUA

A empresa calcula que só hoje 1,36 milhão de foliões se divertiram nas ruas. O domingo foi marcado pelo desfile de blocos grandes e tradicionais. No Aterro do Flamengo, o Bangalafumenga reuniu 500 mil pessoas. Na orla do Leblon, mais 385 mil seguiram o Areia.

Na praia de Ipanema, o Simpatia É Quase Amor atraiu 320 mil foliões. No centro da cidade, o TocoXona contou com mais 25 mil, e o Cordão do Boitatá reuniu 80 mil em seu baile na Praça XV.

A conta oficial inclui o Vermelho & Branco, que desfilou com 20 mil pessoas; o É Tudo Ou Nada, com 10 mil; o Princesinha do Recreio, com 8 mil; o Que Merda É Essa, com 6 mil; o Laranjada Samba Clube, 4 mil; o Quer Swingar, com 500; e o Fanfinha, com 500.

A Riotur estima que, durante o feriado carnaval, cerca de 7 milhões de pessoas devem curtir a folia na cidade - 2 milhões deles são turistas.