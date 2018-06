Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Claro é assassinado

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Claro, no Sul Fluminense, Silvério Amaro Pereira Filho, foi assassinado no início da tarde desta quarta-feira, 24. O veículo em que o parlamentar eleito em 2012 pelo PRP estava foi atingido por pelo menos dez tiros, na Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), que liga os municípios de Barra Mansa a Angra dos Reis. O ataque aconteceu na altura do km 48.

O vereador, de 57 anos, era conhecido na cidade pelo apelido de Pendão e estava em seu quarto mandato. O corpo de Silvério foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis para análise. A Polícia Civil fez perícia no local, mas ainda investiga a autoria e motivação do crime.

No dia 20 de dezembro do ano passado, o prefeito da cidade, Raul Fonseca Machado (PSD), de 59 anos, também foi assassinado. Machado estava em seu sítio, no bairro Graminha, às margens da Rodovia Saturnino Braga, quando foi baleado no peito. Ele teria reagido a um assalto e atirado em um dos criminosos. O grupo fugiu levando dois carros do prefeito. Três suspeitos do crime foram presos pela polícia por latrocínio. Segundo a 90ª Delegacia de Polícia, eles tinham anotações por praticarem outros crimes na cidade.