Preso no Rio foragido que tem 24 mandados de prisão pendentes

RIO DE JANEIRO - Um homem de 54 anos que estava foragido da Justiça foi preso na manhã desta terça-feira, 20, enquanto trabalhava em uma obra do PAC, em Manguinhos, no subúrbio do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, José Jorge Carvalho tem 24 mandados de prisão pendentes por diversos crimes, como roubo, furto e tráfico de drogas, todos expedidos pela Vara Criminal da Capital.

Policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia investigavam Carvalho há cerca de 15 dias, e por volta das 8 horas desta terça, tiveram a informação de que ele estaria trabalhando na obra do PAC. Ele mora no bairro do Jacaré, também no subúrbio.