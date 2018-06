Preso ontem suspeito de ser o maior traficante de drogas sintéticas do Rio

Suspeito de ser o maior traficante de drogas sintéticas da cidade do Rio, um ex-policial militar foi preso ontem pela Polícia Civil . Ele já havia sido preso no ano passado, pelo mesmo motivo, e respondia em liberdade. As investigações duraram oito meses.

Na casa de Leonardo Scorza a polícia encontrou cerca de R$ 35 mil em dinheiro, além de uma pistola calibre 380. Na casa de uma mulher com quem ele teria um relacionamento, foram apreendidos cerca de 1.500 comprimidos de ecstasy e diversas embalagens de outra droga conhecida como MD, no valor aproximado de R$ 80 mil.

As drogas eram vendidas, principalmente, em eventos de música eletrônica, bares e boates, além de serem comercializadas por telefone e por redes sociais. Também foram apreendidos frascos de um medicamento tranquilizante usado em cavalos, que eram utilizados por usuários que aspiravam o seu conteúdo. A polícia investiga agora quem eram os fornecedores da droga.

“Nós já temos o mapeamento desses fornecedores e as investigações prosseguem justamente para prender todos os membros dessa organização criminosa. Algumas drogas vêm do exterior e outras são fabricadas no território nacional”, disse o delegado Fábio Asty, da 45ª Delegacia de Polícia (Complexo do Alemão), que conduziu a detenção.

Informações da Agência Brasil