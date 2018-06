Preso suposto gerente de tráfico no Morro da Providência

A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prendeu na tarde desta terça-feira, 26, o suposto traficante Pedro Alves dos Santos Filho, o Piu, de 21 anos, apontado como gerente-geral do tráfico de drogas no Morro da Providência, no centro da capital fluminense. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil, o jovem foi detido com mais dois comparsas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com o delegado Ronaldo Oliveira, os três fugiram do morro após o Exército ocupar a região, onde estão sendo executadas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O Exército está no Morro da Providência desde o dia 13 de dezembro, quando 200 homens ocuparam a área para o início de obras para recuperação das fachadas de 780 casas, com recursos do Ministério das Cidades. A entrada do Exército foi precedida pela ocupação da favela por 40 homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM).