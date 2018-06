Presos responsáveis por morte de vereador em Mangaratiba-RJ

Jorge Milton Gonçalves Duarte, assessor do prefeito de Mangaratiba, no Rio, Aarão de Moura Brito Neto, e André Rodrigues, guarda municipal dao município, foram presos nesta quinta-feira, 14, acusados como responsáveis pela morte do vereador Célio Lopes - conhecido como Célio Dentista -, no dia 2 de junho do ano passado, em frente à Câmara Municipal.

Segundo os agentes, o guarda municipal teria mandado o foragido da Justiça Valdiclei Santos da Silva atirar contra o vereador. Célio era responsável por fiscalizar as contas do prefeito Aarão.

Coletiva

Os presos serão apresentados às 10h30 desta quinta-feira (14/01), no auditório do Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (DGTIT), localizado na Rua Gomes Freire, 320, 3º andar.