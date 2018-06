PRF apreende dezenas de armas e munições no carro de uma família na Via Dutra

RIO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite dessa terça-feira, 28, um carregamento de armas e munições no carro de uma família, durante uma operação de fiscalização na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Itatiaia, região Sul Fluminense.

Dezenas de pistolas importadas e mais de mil munições estavam escondidas no automóvel de um casal que viajava com os filhos. Segundo a PRF, o material seria entregue na capital.

Policiais rodoviários federais faziam uma blitz na altura do pedágio, quando desconfiaram da atitude do motorista de um Corolla e decidiram abordá-lo.

O homem, de 28 anos, estava acompanhado da esposa, de 29 anos, além de dois filhos do casal. Segundo a polícia, o casal viajava num carro alugado e aparentava estar bastante nervoso, o que aumentou a desconfiança dos agentes.

Após uma revista mais detalhada no veículo, foram encontradas 40 pistolas de calibres .40 e 9mm, de fabricações turca, austríaca, americana e brasileira. Todas as armas estavam com a numeração raspada.

O casal também transportava dezenas de carregadores e aproximadamente 1,5 mil munições para fuzis e outras armas de uso restrito.

Em nota, a PRF informou que o suspeito confessou que receberia uma quantia em dinheiro para trazer o armamento de Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, para a capital fluminense.

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), na Cidade da Polícia, no Jacaré, zona norte do Rio.