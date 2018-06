PRF do Rio apresenta novo superintendente após cúpula ser afastada

SÃO PAULO - O novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro (PRF), o inspetor Antônio Vital, foi apresentado nesta quarta-feira, 22. Durante coletiva realizada hoje, ele afirmou que vai analisar a situação do órgão no Estado. Vital destacou ainda que a intenção da PRF é qualificar o Rio para receber grandes eventos.

Na última sexta-feira, 17, a cúpula da PRF foi afastada depois que uma investigação da Polícia Federal (PF) apontou o uso de cargos públicos para fins eleitorais, corrupção, prevaricação, formação de quadrilha e falsidade ideológica.