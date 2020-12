Primas de 4 e 7 anos são mortas na porta de casa em tiroteio no RJ

RIO - Duas meninas, de 4 e 7 anos, foram mortas durante um tiroteio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite de sexta-feira, 4. As crianças eram primas e estavam brincando juntas na porta de casa, quando foram baleadas, uma na cabeça e a outra no abdômen. As duas chegaram a ser levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarapuí, mas não resistiram aos ferimentos.

Vizinhos relataram ao portal de notícias G1 que um carro da polícia militar foi visto na região disparando vários tiros. A PM informou que uma equipe do 15º Batalhão (de Duque de Caxias) estava fazendo um patrulhamento na comunidade do Sapinho e teria ouvido disparos de arma de fogo. Segundo a PM, no entanto, os agentes não atiraram de volta. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada instaurou inquérito para apurar as mortes e está investigando o caso.

Com Emily, de 4 anos, e Rebeca, de 7 anos, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro já soma 22 crianças baleadas em 2020: destas, 8 morreram. https://t.co/TUSNmIf9wy #TirosRJ #FogoCruzadoRJ #CriançasBaleadas pic.twitter.com/WQ3o31xik5 — Fogo Cruzado RJ (@fogocruzadoapp) December 5, 2020

“Sempre que essas mortes ocorrem pensamos que tudo vai mudar, uma vez que a face mais hedionda da criminalidade no Rio é a morte por bala perdida desses meninos e meninas”, afirmou o presidente da ONG Rio da Paz, Antonio Carlos Costa, que está acompanhando o caso.

“Contudo, nada muda. Famílias permanecem desamparadas, a autoria dos homicídios não é elucidada, os assassinos não são punidos e nenhuma transformação ocorre na política de segurança pública. Vale lembrar que quem morre são crianças pobres. Nisso reside a razão da indiferença por parte das autoridades públicas.”

As duas crianças serão sepultadas na tarde deste sábado, às 16h, em Duque de Caxias.

De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, 22 crianças (menos de 12 anos) foram baleadas na região metropolitana do Rio desde o início deste ano. Oito delas morreram.

Um dos casos que obteve maior repercussão foi a morte de Anna Carolina de Souza Neves, de 8 anos, atingida por uma bala na cabeça em janeiro quando estava no sofá da própria casa, em Belford Roxo. No mesmo mês, um menino de 5 anos foi baleado na cabeça enquanto acompanhava o pai em um jogo de futebol.