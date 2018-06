Princípio de incêndio atinge edifício prédio anexo à ABL

Um princípio de incêndio atingiu, no final da manhã desta terça-feira, 12, o prédio anexo à Academia Brasileira de Letras (ABL), no centro do Rio de Janeiro. De acordo com as primeiras informações, fornecidas pela assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros do Rio, o edifício fica na esquina da Rua Santa Luzia com a Rua Graça Aranha. No local, funcionariam escritórios de advocacia, bancos, seguradoras e empresas de petróleo. Não há por enquanto informações sobre feridos e nem sobre as causas do fogo.