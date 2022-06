Princípio de incêndio atinge Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio

RIO - Um princípio de incêndio atingiu o Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio, na manhã desta quarta-feira, 8. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no gerador do prédio e já está controlado. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Copacabana Incêndio no Hospital São Lucas. Paciente e funcionários estão sendo evacuados. pic.twitter.com/qH5r2WeKdi — Informe Legal - RJ (@legal_rj) June 8, 2022

Muitos pacientes tiveram de ser removidos às pressas do andar onde o incêndio começou. Alguns foram levados para a rua em macas, cadeiras de roda e até cadeiras comuns. O trânsito chegou a ser interditado na Rua Constante Ramos.

Outros casos

Em outubro de 2020, o Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio, foi atingindo por um incêndio, que matou 16 pessoas.

Em setembro de 2019, também na zona norte, 18 pessoas morreram em um incêndio no Hospital Badim, no Maracanã. Um curto-circuito no gerador provocou o início das chamas, que espalharam fumaça para todos os andares do prédio. A maioria das vítimas morreu por asfixia.