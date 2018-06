Priscila passou 45 dias em terreiro, diz delegado

O delegado Anestor Magalhães, que investiga o desaparecimento da estudante Priscila Belfort, em 2004, esteve por dois dias consecutivos no suposto cativeiro em que a jovem teria sido mantida por dois meses, segundo Elaine Paiva da Silva, que confessou há uma semana ter participado do seqüestro de Priscila. Elaine contou que a estudante foi mantida em um terreiro, no Morro do Estado, centro de Niterói. Magalhães disse que atualmente uma família vive no local. "Vizinhos contaram que havia muito entra e sai, comum a esse tipo de estabelecimento religioso. Mas nunca desconfiaram de que crimes eram cometidos ali", afirmou o delegado. Ele ainda tenta localizar o outro cativeiro, em que Priscila teria sido mantida durante 45 dias, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. Nesta terça-feira, Magalhães passou o dia seguindo pistas dadas por Elaine para tentar chegar aos cúmplices dela no crime. Segundo Magalhães, alguns dos homens estão identificados, mas não foi possível encontrá-los. O delegado ainda aguarda o resultado da quebra do sigilo telefônico de Elaine para confirmar sua história - ela disse que telefonou para Priscila no dia do desaparecimento dela, 9 de janeiro de 2004, chamando-a para um encontro no Centro do Rio.