Problemas operacionais param trens no Rio

SÃO PAULO - Um problema operacional em uma das composições da SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário prejudicou a circulação de trens no Rio nesta manhã de terça-feira, 16.

De acordo com a Supervia, por volta das 7h30, um trem que seguia de Saracuruna para a Central do Brasil apresentou um problema operacional após a estação Gramacho, prejudicando o fornecimento de energia no ramal.

Os primeiros reparos foram concluídos às 8h30, possibilitando o retorno da circulação da Central do Brasil ate a estação de Duque de Caxias. A circulação de trens no trecho entre Duque de Caxias e Saracuruna ainda permanece suspensa e as estações estão fechadas, segundo a Supervia.

Os técnicos da empresa permanecem no local para tomar as devidas providências e liberar a circulação para o restante do trecho, de acordo com a Supervia.