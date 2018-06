Professor belga da UFF morre atingido por bala perdida no Rio

RIO - Um professor belga que lecionava na Universidade Federal Fluminense (UFF) morreu no fim da noite desta terça-feira, 2, após ser atingido por uma bala perdida na Lapa, na região central do Rio de Janeiro. O atirador, ainda não identificado, estaria mirando em outro homem, acusado de esfaquear um rapaz durante briga de bar. Dominique Marie Phillipe Geneviève, de 56 anos, estava tentando se esconder dos tiros quando foi atingido no peito.

O professor chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, mas não resistiu.

Por volta das 22h40, dois homens que nada teriam a ver com o professor começaram a briga em um bar. Alexandre Augusto Silvio, de 33 anos, saiu do estabelecimento, voltou armado com uma faca e golpeou Antônio Carlos de Sousa, de 30 anos. Ele foi também levado ao Souza Aguiar, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, um homem armado viu a confusão e deu um tiro para o alto. Alexandre fugiu e o homem continuou atirando, na direção dele. Após ouvir os disparos, o professor belga, que estaria em outro bar, saiu em procura de abrigo, mas foi atingido. O atirador ainda não foi localizado.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que investiga o caso, já recolheu imagens das câmeras de vigilância da região para tentar identificar o homem, que estaria em um carro preto. Alexandre tentou se esconder em um apartamento na Lapa, mas foi preso instantes depois por agentes da Operação Lapa Presente, do governo do Rio.