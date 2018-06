Professor universitário é assassinado na Quinta da Boa Vista

RIO - O professor universitário peruano Carlos Patricio Samanez, de 62 anos, foi morto quando passeava com seu cachorro na Quinta da Boa Vista, parque de São Cristóvão, na zona norte do Rio, na segunda-feira, 15. O corpo foi encontrado nesta terça-feira, 16, por policiais militares, em uma vala, com marcas de facadas, segundo informou nesta quarta-feira, 17, a Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que investiga o crime.

Samanez morava havia 30 anos no Rio e era professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A família dele estava viajando, por isso seu sumiço não foi notificado antes à polícia. O corpo foi localizado por parentes já no Instituto Médico Legal (IML). O cachorro foi encontrado também nesta terça, na Quinta. Alunos lamentaram a morte no perfil de Samanez no Facebook.

O peruano era professor assistente no Departamento de Engenharia Industrial da PUC desde 1985, com especialidade na área de Finanças e Análise de Investimentos. Havia estudado Engenharia em Lima, no Peru, e feito mestrado em Engenharia Industrial na PUC entre 1982 e 1984. Em 1993, tornou-se doutor em Finanças e Economia de Empresas pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo.

Este é o segundo crime em que a vítima é morta a facadas no Rio nesta semana. Nesta quarta-feira, a turista argentina Laura Pâmela Viana, de 25 anos, foi esfaqueada na praia de Copacabana.