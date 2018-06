Professora é baleada dentro de escola durante operação

RIO - Uma professora de uma escola municipal foi baleada dentro do próprio colégio onde leciona no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro, durante operação policial na manhã desta terça-feira, 14. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 5.645 crianças de oito escolas, três creches e dois Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs) ficaram sem atendimento na região. Já a Secretaria Estadual de Educação não interrompeu suas atividades na área.

Desde o início da manhã desta terça-feira, policiais da 40ª Delegacia de Polícia (Honório Gurgel), realizaram operação contra traficantes do Comando Vermelho que atuam em comunidades da Baixada Fluminense e na capital. A ação pretende reprimir o tráfico de drogas.

Os mandados de prisão e busca e apreensão são cumpridos no Chapadão, em Honório Gurgel e Anchieta, todos na zona norte, além de Nilópolis e Nova Iguaçu, na Baixada.