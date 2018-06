Professora é baleada em tentativa de assalto na zona norte do Rio

RIO - Uma professora que trabalha no câmpus da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) de Quintino, na zona norte do Rio de Janeiro, foi baleada, na tarde desta sexta-feira, 3, numa tentativa de assalto à creche Favo de Mel, que funciona no mesmo terreno. Ela foi levada para o Hospital Carlos Chagas, na zona norte, e está internada.

A polícia não esclareceu as circunstâncias do crime ainda; testemunhas contaram que o alvo dos criminosos não era a creche, e sim a própria professora, que chegara ao câmpus de carro. Ela teria reagido à abordagem dos ladrões. A professora seria do corpo docente da creche, que recebe crianças com necessidades especiais.