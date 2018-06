Professora é baleada enquanto protegia alunos de tiroteio no Rio

Uma professora da educação infantil foi atingida por um tiro de raspão em um dos braços enquanto tentava proteger crianças de um tiroteio que ocorria na rua, no Complexo da Maré, na tarde de segunda-feira, 19. Ela recebeu atendimento médico, foi liberada e passa bem.

O caso ocorreu no Espaço de Desenvolvimento Infantil Azoilda Trindade, escola municipal inaugurada em abril de 2016, na zona norte. Segundo a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME), cerca de 30 crianças com idades até 5 anos estavam na unidade no momento do tiroteio. Todas foram orientadas a permanecer deitadas no chão durante o tiroteio. Quando foi atingida, a professora estava ao lado de um aluno que, se estivesse de pé, teria sido atingido provavelmente na cabeça.

Além dos estudantes, estavam na escola 14 professores e 24 auxiliares e funcionários da limpeza, segundo a SME. Os alunos só foram autorizados a sair quando o tiroteio terminou.

Esse confronto ocorreu durante operação realizada pela Polícia Civil na Maré. Agentes da Delegacia de Combate às Drogas, da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas e da Coordenadoria de Recursos Especiais foram ao complexo de favelas após receber a informação de que criminosos estavam escondidos em uma casa na favela Nova Holanda, que integra o conjunto de comunidades. Um suspeito, apontado como gerente do tráfico local, morreu baleado. Foram apreendidos cerca de 10 quilos de maconha, armas e material para embalar drogas.

Policial baleado

Um policial militar foi baleado após tentar impedir um assalto na Rua das Laranjeiras, no bairro de mesmo nome, na zona sul do Rio, a cerca de 600 metros do Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. O PM, que trabalha no 2º Batalhão (Botafogo), flagrou a ação de dois homens de moto e interveio para evitar que praticassem um assalto a uma vítima cuja identidade não foi divulgada. Houve tiroteio entre os assaltantes e o PM, que se feriu na perna direita e foi socorrido ao Hospital Central da PM, no Estácio (região central). Os ladrões fugiram sem levar nada.