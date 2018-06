Professores do Rio decidem manter greve

RIO - Os profissionais da educação das redes estadual e municipal do Rio decidiram manter a greve iniciada no dia 12 de maio. O grupo seguirá em passeata até a Igreja da Candelária, no centro, e passará na frente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

A categoria reivindica 20% de reajuste salarial para todos os funcionários, destinação de um terço da grade para planejamento das aulas e 30 horas semanais para os funcionários.

A próxima assembleia será no dia 13 de junho, após o início da Copa do Mundo. Os grevistas planejam um cronograma com atos diários até a data da nova reunião. No mesmo dia, está prevista uma audiência no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) com representantes do sindicato, do governo e a mediação da desembargadora Leila Mariano.