Profissionais e familiares de pacientes do Hospital Badim relataram incêndio nas redes

SÃO PAULO - Dez pessoas morreram e dezenas de pacientes tiveram que ser transferidos por causa do incêndio que atingiu o Hospital Badim, no Rio de Janeiro. A tragédia atinge diretamente a vida dos pacientes e profissionais que estavam no local nesta quinta-feira, 12, e impacta ainda a família dessas pessoas.

Nas redes sociais, médicos e uma enfermeira que se identificaram como funcionários da unidade de saúde relataram como se sentiram e agiram durante a emergência:

Outras internautas que também afirmam fazer parte do quadro do hospital falou sobre a preocupação com os colegas de trabalho e pacientes:

Como a maioria aqui sabe sou funcionária do hospital Badim. Quero pedir que orem, pedindo a Deus que guarde e livre todos. Tenho amigos e pacientes lá correndo risco! Por favor me ajudem nessa! #forçahospitalBadim pic.twitter.com/3pHZ5hg4kQ — Pretinha ‍♀️ (@tatabiia) September 13, 2019

Hospital Badim foi fundado há 19 anos e internautas passaram anteriormente pelo estabelecimento, que faz parte do grupo Rede D’Or São Luiz, como pacientes, visitantes ou funcionários se sentiram tocados pelo desastre.

Passei quatro meses de 2019 visitando diariamente o CTI do Hospital Badim. Conheci seguranças, médicos, enfermeiros e famílias. Aprendi bastante sobre fé, perseverança e principalmente sobre a vida. Segue os tweets, porque vou falar. — Matheus Reis (@ReisDaGalera) September 13, 2019

Hospital Badim pegando fogo na Tijuca agora. Caralho. Acabei de sair da emergência. Tá feia a coisa. Bombeiros no local. Pacientes internados desesperados nas janelas — Eduardo (@educardinal) September 12, 2019

Apenas eu estou triste e chora do por causa do hospital badim, eu passei 1 ano da minha vida dormindo todos os dias lá, eu conheço todo mundo E realmente eu tô MT triste — Luís (@LuisRezende13) September 12, 2019

meu Deus o que esta acontecendo com o Badim, um hospital tão bom que já salvou a vida da minha mãe, que todos fiquem bem! — Ana (@abeatriz11) September 12, 2019

No início do ano eu fiz dois procedimentos cirúrgicos, sendo um deles no Hospital Badim. Louco pensar que meses atrás eu passei uma noite no hospital... Mais insano ainda é pensar que, mesmo com toda a infraestrutura impecável, a fatalidade ainda ocorreu. #HospitalBadim — Mauro Simões (@coresdomau) September 13, 2019

Pessoas que estavam na região e se tornaram voluntárias para dar assistência a sobreviventes do incêndio também contaram a experiência nas redes sociais.

Incêndio no Hospital Badim desperta solidariedade em profissionais da saúde

Fotos e vídeos de médicos e enfermeiros colocando colchões e lençóis na rua para socorrer os pacientes sobreviventes do incêndio no Hospital Badim foram bastante compartilhados no Twitter, Instagram e Facebook durante a repercussão da tragédia. As imagens despertaram solidariedade em profissionais da saúde que comentaram a gravidade de se deparar com uma emergência dessa gravidade durante um dia de trabalho.

Será q CRIVELLA já viu isso e ficou indignado? Beijo gay em revista provoca mais indignação. Triste situação do Hospital Badim#ForaCrivella #SextaDetremuraSDV pic.twitter.com/muKdjRBlgg — Lula Dollify (@driufc) September 13, 2019

Eu já trabalhei em hospital e tinha treinamento contra incêndio, todos ficavam apavorados na simulação, imagino o desespero que deve estar no hospital Badim. Espero que os enfermos não saiam em piores condições do que já se encontram. — Libriana ♎ (@AninhaSalino) September 12, 2019

qualquer pessoa que trabalha em hospital fica espantado com esses vídeos do ocorrido no Badim, que esteja tudo bem com todos — borba (@igorborba2) September 12, 2019

Minhas orações e energias pra toda equipe do Hospital Badim. Ninguém entra num plantão esperando ter que lidar com problemas dessa magnitude. Aos que moram por perto, ajudem se puderem ❤️ — Léo Bussinger (@leobussinger) September 12, 2019

Esse incêndio no hospital nos profissionais de saúde estamos de luto. Como é desesperador ver as cenas dos nossos colegas. Tentando salvar os pacientes. Que Deus conforte as famílias de luto. #HospitalBadim #guerreirasdobrasil — Jaque sincera (@Jan60425094) September 13, 2019

Curto-circuito no gerador causou incêndio no Hospital Badim

Segundo o hospital, um curto-circuito no gerador do prédio 1 da unidade de saúde provocou o início das chamas, que espalharam fumaça para todos os andares do prédio antigo. Uma pessoa teve a morte confirmada pelos bombeiros durante a noite e outras 10 pela Defesa Civil durante a madrugada e a manhã.

A direção expressou "profundo pesar" e informou que 103 pacientes estavam internados no local no momento do incêndio. Imediatamente, declarou o hospital, a brigada de incêndio iniciou a evacuação do prédio, mesmo antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

"Desde o primeiro momento a prioridade total foi socorrer os pacientes e funcionários e salvar vidas. Mais de 100 médicos foram mobilizados para dar assistência aos pacientes que estavam sendo socorridos", acrescentou a direção. "Face a esse fato trágico, a solidariedade dos hospitais privados e das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde está garantindo que os pacientes sejam transferidos."

De acordo com a Defesa Civil do Rio de Janeiro, o incêndio começou pouco antes das 18 horas desta quinta. A missão de resgate às vítimas se prolongou por toda a noite, a madrugada e ainda acontecia às 5 horas desta sexta.

Segundo funcionários relataram à polícia, o incêndio teria começado em um prédio antigo onde funcionava o setor de laboratórios. Pacientes que estavam internados em áreas próximas tiveram de ser retirados às pressas.