Protesto contra a tarifa no Rio reúne centenas de manifestantes

RIO - No Rio de Janeiro, centenas de manifestantes reunidos na Cinelândia, no centro do Rio, também protestam contra o aumento da tarifa de ônibus, que no Rio passou de R$ 3 para R$ 3,40 no último sábado. Os ativistas aprovaram em votação a proposta do Movimento Passe Livre de seguir até a Central do Brasil, também no centro.

Por volta das 18h30, o grupo iniciou caminhada rumo ao terminal ferroviário. A segunda proposta, de encerrar o ato na Assembleia Legislativa do Estado, foi rejeitada. A PM não divulgou estimativa de público.

Policiais dos batalhões de Choque e de Grandes Eventos cercam os ativistas durante o percurso. À frente do grupo, ativistas seguram uma grande faixa com a frase “Não vai ter tarifa”.