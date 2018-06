Protesto de professores termina em confusão e feridos no Rio

RIO - Um protesto de professores de rede estadual do Rio de Janeiro terminou em confusão e confronto com a Polícia Militar, no centro do Rio, na tarde desta quarta-feira, 29. Segundo o sindicato da categoria, quatro pessoas ficaram feridas com cortes, arranhões ou hematomas. Até as 18h15 não havia detalhes sobre o estado de saúde delas.

Em greve desde março, os professores fizeram uma passeata pelo centro do Rio, que seguiria até a sede da Assembleia Legislativa.

Segundo relato de professores nas redes sociais, quando o grupo passava em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio, na Rua Primeiro de Março, policiais que acompanhavam a manifestação usaram gás pimenta para tentar dispersar um grupo de jovens mascarados que participava do ato.

O grupo reagiu lançando pedras contra os policiais e destruindo lixeiras e cones de plástico. A PM tentou impedir e chegou a deter um rapaz, que foi revistado e liberado em seguida.

Antes, o trânsito do VLT Carioca, o bonde que circula entre a praça Mauá e o Aeroporto Santos Dumont, havia sido impedido de circular por alguns minutos pelo grupo de grevistas.