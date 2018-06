Protesto no Rio usa manequins vendados contra gastos da Copa

RIO - A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, despertou neste domingo,6, com a presença de doze manequins vestidos com a camisa da seleção brasileira e de olhos vendados. O protesto, promovido pela ONG Rio de Paz, era contra os gastos de recursos públicos na Copa do Mundo e foi armado em frente ao hotel Copacabana Palace, onde está reunida a cúpula da Fifa neste Mundial.

Os cartazes espalhados na areia, em português e inglês, diziam "governos, empresários e Fifa, não somos cegos" e chamavam a atenção de brasileiros e turistas estrangeiros que circulavam no local. Além de não concordar com os investimentos, a manifestação criticava o pouco retorno dos recursos embolsados pela entidade máxima do futebol.

"Apesar de termos paixão pelo futebol, não somos cegos. Não vamos deixar de assistir e torcer, mas não aprovamos", disse Pedro Costa, membro da ONG Rio de Paz.