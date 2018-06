Quadrilha explode caixas eletrônicos de agência bancária na zona norte do Rio

Criminosos explodiram nesta madrugada caixas eletrônicos de uma agência do Bradesco no bairro do Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. O crime foi por volta das 3h30, na Rua Estrela. A agência ficou bastante danificada, com vidraças quebradas, o revestimento do teto destruído e os caixas, despedaçados. Não foi divulgado quanto foi roubado, nem há informações sobre os bandidos, que fugiram em seguida.

Eram quatro assaltantes, que usaram motos na ação. Moradores da região do Rio Comprido ouviram um forte estrondo no momento do crime e chamaram a polícia. No grupo de bairro Rio Comprido Alerta, mantido por moradores no Facebook, são muitos os relatos de violência na região.

O uso de explosivos para roubar dinheiro de caixas eletrônicos é prática cada vez mais comum em todo o País. Na semana passada, a polícia do Rio prendeu um integrante de uma quadrilha especializada nessa modalidade criminosa e atuante em vários estados. No dia 7, uma agência da Caixa Econômica Federal foi invadida e um caixa eletrônico, explodido, no centro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os bandidos utilizaram dinamites.