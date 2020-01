Quantidade de homicídios no Rio é a menor desde 1991; letalidade policial é a maior desde 98

RIO - O ano de 2019 registrou dois recordes na área da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro: o menor número de homicídios dolosos (intencionais) desde o início da série história, em 1991, e o maior número de mortos em confronto com a polícia desde 1998, quando começou essa série histórica. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 21, pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão do governo estadual.

LEIA TAMBÉM > Acordo real com príncipe Harry poderá ser modificado

De janeiro a dezembro, 1.810 pessoas foram mortas pela polícia, durante supostos confrontos. Isso corresponde a quase cinco pessoas por dia. O número de mortos pela polícia está aumentando desde 2014. Em 2013, 416 pessoas foram mortas pela polícia - o menor número da série. Desde então, o número só cresce: 584 em 2014 (aumento de 40,3% em relação ao ano anterior), 645 em 2015 (aumento de 10,4% em relação a 2014), 925 em 2016 (crescimento de 43,4% em relação ao ano anterior), 1.127 em 2017 (21,8% a mais do que em 2016), 1.534 em 2018 (aumento de 36,1% em relação ao ano anterior) e 1.810 em 2019 (17,9% a mais em relação a 2018).

Os 1.810 mortos em 2019 representam mais de quatro vezes o número de mortos em 2013 - quando foi registrado o recorde mínimo.

Apesar do crescimento anual, nos últimos meses de 2019 o número de mortos pela polícia caiu. Em julho foi registrado o recorde mensal, com 195 casos, e a partir daí eles caíram para 173 (agosto), 154 (setembro), 144 (outubro), 135 (novembro) e 124 (dezembro).

Já o número de homicídios dolosos caiu ao recorde mínimo: 3.995 pessoas foram mortas nessa situação em 2019 no Estado. No ano anterior haviam sido 4.950 - em 2019 houve queda de 19,3% em relação a 2018, portanto.

As maiores reduções percentuais no número de homicídios dolosos foram registradas em Resende (município da região sul fluminense), Santa Cruz (bairro da zona oeste do Rio), Botafogo (bairro da zona sul do Rio), Japeri, Queimados (ambos municípios da Região Metropolitana) e Angra dos Reis (município da Costa Verde fluminense).