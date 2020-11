Quase 2 mil pessoas com covid e outras infecções morreram à espera de leito ou transporte no Rio

Pelo menos 1.891 pacientes com suspeita ou diagnóstico de covid-19 ou outra infecção respiratória viral que precisaram de internação em hospitais da rede pública fluminense, de abril a agosto de 2020, morreram à espera de leito ou transporte para o hospital. O número corresponde a 44,5% dos 4.249 pacientes que precisaram ser internados. Outras 104 pessoas (2,44% dos 4.249) morreram antes mesmo que a transferência fosse oficialmente solicitada à Central Estadual de Regulação. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, divulgada nesta terça-feira, 3.

O órgão pediu informações a 214 unidades de saúde do Estado do Rio e recebeu respostas de 111 (51,86%). As informações foram consolidadas pela Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva e pela Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça da Defensoria Pública.

Para a coordenadora de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria, Thaísa Guerreiro, o Estado e os municípios fluminenses, sobretudo a capital, não se planejaram para um enfrentamento adequado da pandemia.

"Quase metade dos cidadãos que precisaram de internação no Sistema Único de Saúde (SUS) faleceram sem atendimento digno, em uma longa fila de espera, o que é inadmissível em um estado democrático de direito. Não podemos nunca banalizar a morte por desassistência", afirmou.

Segundo a pesquisa, de abril a agosto, as 111 unidades de saúde prestaram 546.828 atendimentos. Do total, 102.513 (18,74%) foram de casos suspeitos ou confirmados de contágio pelo coronavírus. Outros 40.222 (7,35%) eram quadros de infecção respiratória por causas diferentes ou não identificadas. Somados, esses dois tipos de ocorrências representam 26,1% do total de atendimentos prestados. Mas, dessas 142.735 ocorrências, apenas 51,64% foram notificadas à Vigilância Epidemiológica.

Desses mais de 142 mil atendimentos, 4.249 pacientes (2,97%) precisaram ser transferidos para internação em enfermarias ou UTIs de hospitais, e 1.891 morreram antes de ocupar um leito. Ao todo, 4.555 pacientes com covid-19 ou doenças com sintomas similares morreram, nas 111 unidades de saúde pesquisadas. Não é possível saber com precisão quantos pacientes atendidos realmente estavam contaminados pela covid-19. Só 22,82% das pessoas com sintomas foram testadas.

"No caso dos pacientes que apresentavam sintomas, a testagem seria crucial para o fortalecimento dos dados, pois indicaria o real comportamento da doença no Estado e a indicação clínica tempestiva (dentro do espaço de tempo adequado) para o tratamento adequado", afirmou a subcoordenadora de Saúde e Tutela Coletiva, Alessandra Nascimento. "Muitos pacientes foram a óbito sem a confirmação precisa de seu diagnóstico. Isso nos faz questionar a adequação do atendimento médico, seja por falta de confirmação no diagnóstico, seja por ausência de acesso aos leitos, e ainda se o número de mortes por covid-19 não é muito maior do que o divulgado".

A pesquisa, porém, não vai embasar novos processos ou outras medidas. A Defensoria já tem uma série de ações coletivas ajuizadas desde os primeiros casos de falta de leitos.

A espera por leitos foi mais demorada nas primeiras semanas de pandemia, quando os hospitais de campanha ainda estavam em construção. Os casos de morte por falta de vaga ou pela demora em consegui-las, no entanto, não deixaram de ocorrer mesmo depois da abertura deles.

A família de João Firmino do Nascimento, de 75 anos, precisou recorrer à Justiça, por meio da Defensoria Pública, para conseguir um leito em hospital, em setembro. Ele foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz, na zona oeste. Precisava de um leito de UTI, que só o conseguiu três dias depois, no Hospital Municipal Raul Gazolla, em Acari (zona norte). Morreu após cinco dias de internação. A família considerou que o tempo de espera pelo leito de UTI foi decisivo para a morte do idoso.

Respostas. Questionada sobre a situação exposta pela pesquisa da Defensoria, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou que não há estudo científico que embase os dados da Defensoria nem descrição da metodologia utilizada. Isso a caracterizaria a pesquisa "como um levantamento e não um estudo científico". "Causa estranheza o fato de que a SES tenha conhecimento do estudo por meio da imprensa, visto que realiza reuniões semanais com a Defensoria Pública", criticou, em nota.

Procurada pela reportagem, a secretaria de Saúde do município do Rio não quis se manifestar sobre o estudo, alegando que se refere ao Estado.