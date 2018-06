Quatro são feridos de raspão no Complexo do Alemão

RIO - Quatro pessoas foram feridas de raspão no Complexo do Alemão na noite desta quinta-feira, 2. Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Adeus/Baiana foram procurados por um grupo de moradores da ocupação na antiga fábrica de plástico Tuffy. Eles disseram que as vítimas tinham sido atingidas por tiros quando compravam comida em uma barraca, na calçada da fábrica que fica perto do acesso à Favela Nova Brasília.

Dois homens, um atingido no ombro e outro no joelho e dois menores de idades com ferimentos leves causados por estilhaços, foram medicados na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) local e liberados em seguida. Nenhuma das vítimas soube explicar de onde partiram os disparos.

O caso está sendo investigado pela 45ª Delegacia de Polícia (Alemão). De acordo com a CPP, "não houve registro de confronto armado na região no momento do ocorrido".