Quatro suspeitos morrem em operação policial no Rio

RIO - Quatro suspeitos morreram durante tiroteios ocorridos na manhã desta segunda-feira, 22, durante uma operação da Polícia Militar nos morros da Covanca e São José Operário, na Praça Seca, região da zona oeste do Rio.

A operação tinha por objetivo combater o tráfico na região. Há anos, facções rivais disputam o controle da comercialização de drogas nesses dois morros. Durante a ação, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) encontraram um acampamento que seria usado por traficantes. O local estava vazio e ninguém foi preso.

Em vários momentos, no entanto, traficantes confrontaram os policiais e, durante os tiroteios, quatro suspeitos morreram. Os policiais não foram atingidos. O nome dos mortos não foi divulgado.

Além dos PMs do Bope, também participaram da operação agentes do Batalhão de Choque, do Batalhão de Ações com Cães e do Grupamento Aéreo Móvel. Foram apreendidos sete fuzis, uma pistola e quantidade não divulgada de entorpecentes.

Por causa da operação, cerca de 500 estudantes ficaram sem aulas em escolas públicas da região.