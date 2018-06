Queda de barreira provoca congestionamento na via Dutra

A queda de uma barreira na altura do quilômetro 320 da Rodovia Presidente Dutra complica o trânsito na região. O acidente aconteceu por volta das 21 horas de domingo, 23, no trecho de Itatiaia (RJ), município localizado a 155 quilômetros da capital fluminense, entre Resende(RJ) e Bocaina de Minas(MG). Veja também: Ao vivo: Castelo Branco-Raposo Tavares Ao vivo: sistema Anhangüera-Bandeirantes Ao vivo: Rodovia Presidente Dutra Ao vivo: estradas que dão acesso ao litoral Segundo a concessionária NovaDutra, uma das duas faixas da via segue interditada; a outra é utilizada com tráfego alternado, em mão dupla. Às 3h45 desta madrugada, havia 4 quilômetros de lentidão no sentido SP-RJ. No sentido contrário, o tráfego flui com lentidão apenas próximo do trecho bloqueado. Equipes da concessionária fazem a limpeza da pista, mas não há previsão para a liberação por completo. Estradas em SP No final da noite deste domingo, 23, o movimento no sistema Anchieta-Imigrantes continuava intenso, mas sem pontos de congestionamento. O motorista ainda encontrava um ponto de lentidão na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, entre os kms 292 e 285, entre Praia Grande e São Vicente. Um acidente no fim da tarde de domingo complicou o trânsito na Rodovia dos Imigrantes na altura do km 35. Dois veículos de passeio se chocaram. Um dos carros pegou fogo. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves e uma das faixas da rodovia foi bloqueada por alguns minutos. No sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, que chegou a ter mais de 35 quilômetros de congestionamento, o tráfego já fluía melhor, de acordo com a polícia rodoviária estadual. O sistema Anhanguera-Bandeirantes apresentava a mesma situação, com tráfego intenso, mas sem pontos de parada. Paraná Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, por volta das 16h30 de domingo, na altura do quilômetro 75,5 da PR-128, em Jundiaí do Sul(PR), a 360 quilômetros de Curitiba, região nordeste do estado do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um Chevrolet Blazer, placas DCC-4786, de Cornélio Procópio(PR) bateu de frente contra um Ford Del Rey, placas BPU-8779, de Jundiaí do Sul. Morreram no acidente Claudinei de Oliveira Costa, de 28 anos, proprietário e condutor do Del Rey, e César Carneiro Auerwald, de 52 anos, ocupante do mesmo veículo, ambos moradores de Jacarezinho(PR). O condutor e dono da Blazer, Celso Wanderlei Marin, de 45 anos, ficou gravemente ferido. Sua esposa, Nilva Maria Mastelaro Marin, de 42 anos, e o filho do casal, Luiz Felipe Mastelaro Marin, de 16 anos, sofreram apenas escoriações. Os três foram encaminhados para um hospital.