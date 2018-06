Queda de elevador na Barra da Tijuca deixa 8 feridos

RIO - Oito pessoas ficaram feridas na queda de um elevador em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na noite desta segunda-feira, 2. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

As vítimas, incluindo uma criança de 6 anos, foram levadas para o Hospital Municipal de Lourenço Jorge, no mesmo bairro. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma delas teve ferimentos graves, mas quatro inspiravam cuidados.

De acordo com a Polícia Civil, até as 9h30 desta terça-feira, 3, o acidente não havia sido registrado na delegacia do bairro. O elevador fica em um dos prédios do condomínio Nova Ipanema, que fica na Avenida das Américas, uma das principais vias do bairro.

Na última sexta-feira, 30, uma jovem de 24 anos morreu também em um acidente com elevador em Copacabana, zona sul do Rio. O elevador do prédio de número 314, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, teria enguiçado e, ao tentar sair, Flora Guerra Peixe Muller teria caído no poço.

O acidente foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia, no mesmo bairro. A polícia informou que pretende ouvir testemunhas do caso durante esta semana e aguarda o resultado dos exames periciais.