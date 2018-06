Queda de energia assusta passageiros do metrô do Rio

Bairros do Centro e da zona sul do Rio registraram duas quedas de energia por quase um minuto na manhã desta quinta-feira, 1. O aeroporto Santos Dumont opera normalmente. O metrô funciona parcialmente, pois o trecho entre Botafogo e Copacabana não está operando. A paralisação do trem no meio das estações assustou os passageiros. A Light informou que o desligamento de transmissão ficou restrito a subestação Frei Caneca. A concessionária de energia informou que as duas quedas de luz duraram menos de um minuto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a situação na cidade é tranqüila, mas são registradas muitas chamadas de socorro para pessoas presas em elevadores.