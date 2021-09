Quinzé, vereador de Duque de Caxias, é morto a tiros em São João de Meriti

RIO — O vereador e ex-policial militar Joaquim José Quinze Santos Alexandre (PL), conhecido como Quinzé, de Duque de Caxias, foi morto a tiros na noite de domingo, 12. O crime aconteceu no Parque Novo Rio, em São João de Meriti, município vizinho na baixada fluminense.

De acordo com informação da Polícia Militar, policiais do 21ºBPM (São João de Meriti) foram acionados para verificar uma ocorrência na Avenida Estácio de Sá. No local, encontraram o vereador já sem vida.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada e realizou perícia no local. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento. Ainda não há suspeitos da autoria do crime.