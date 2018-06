Rapaz é atingido na boca em passarela de estação de metrô no Rio

RIO - Um rapaz de 21 anos foi atingido na passarela da Estação Thomaz Coelho, na zona norte do Rio, no fim da noite desta quinta-feira, 12. Ele foi atingido na boca e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Jonathan Carlos de Jesus foi a 34ª vítima de bala perdida só neste ano.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, após passar por cirurgia na boca para conter uma hemorragia, ele segue internado sem previsão de alta. O estado de saúde do jovem é estável.

De acordo com a assessoria de imprensa do MetrôRio, Jonathan foi socorrido por funcionários da estação, que, por causa de tiroteio no local, foi fechada mais cedo, por volta de 23h30. O horário normal de fechamento das estações nos dias úteis e sábados é à 0h. Ainda segundo o MetrôRio, o local foi reaberto normalmente às 5h desta sexta-feira, 13.