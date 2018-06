Rapaz é preso ao tentar fugir de blitz na saída da Ponte Rio-Niterói

RIO - Um rapaz de 20 anos foi preso no início da tarde desta terça-feira, 24, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por porte ilegal de arma de uso restrito, após tentar fugir de uma blitz nas imediações da Ponte Rio-Niterói, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele trafegava de moto portando uma pistola Glock ponto 40, de fabricação austríaca e uso restrito, além de 15 munições intactas.

Ao ver a blitz, o rapaz tentou fugir pela contramão rumo a São Gonçalo, município vizinho de Niterói. Mas os policiais o seguiram e notaram quando ele jogou um objeto no matagal à margem da via. O rapaz foi abordado e, segundo a PRF, confessou que havia negociado a venda da arma com uma quadrilha de traficantes em Niterói que pagaria R$ 1 mil. Ele estava indo entregar a pistola, que foi localizada no matagal com as munições. O rapaz, cujo nome não foi divulgado, já responde a um processo por roubo.