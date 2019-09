Receita Federal apreende 850 mil euros em caixa despachada no Aeroporto do Galeão

A Receita Federal apreendeu cerca de 850 mil euros no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, neste sábado. As cédulas estavam em uma caixa, despachada como bagagem de um passageiro vindo de um voo com origem em Belém, no Pará.

O passageiro, que não teve o nome divulgado, foi abordado pela equipe do Serviço de Vigilância Aduaneira (Sevig) da Alfândega, durante uma operação de rotina, pelos auditores da Receita. Em depoimento, o passageiro declarou não possuir a comprovação da origem do dinheiro e ser apenas o portador./ Com informações da Agência Brasil.